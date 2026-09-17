Chicoana será "Capital Simbólica de Salta" cada 24 de agosto

La localidad de Chicoana será declarada Capital Simbólica de la Provincia de Salta cada 24 de agosto, fecha en la que se recordará el nacimiento del coronel Luis Burela y Saavedra, reconocido como iniciador de la Guerra Gaucha.

La disposición forma parte de la Ley Nº 8548, promulgada mediante el Decreto Nº 584 y publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial de Salta.

La norma instituye cada 24 de agosto como “Día Provincial en Honor al Coronel Luis Burela y Saavedra, Iniciador de la Guerra Gaucha”, en conmemoración de su nacimiento en Chicoana en 1779.

Pero el cambio más concreto está en el artículo segundo: durante esa jornada, Chicoana tendrá el carácter de Capital Simbólica de Salta.

La ley invita además a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a constituir allí sus autoridades para encabezar las ceremonias oficiales de la fecha.

También llegará a las escuelas

La nueva conmemoración será incorporada al Calendario Escolar de la Provincia.

Los establecimientos educativos públicos y privados deberán realizar un acto alusivo a la vida y trayectoria de Burela el 24 de agosto o, cuando coincida con una jornada no laborable, el día hábil anterior.

La propia ley aclara que las actividades deberán realizarse sin suspensión de clases.

La Ley 8548 había sido sancionada por la Legislatura provincial el 20 de agosto y quedó promulgada el 16 de septiembre, antes de su publicación oficial este jueves.