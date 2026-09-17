Salta: fresco por la mañana, 22°C por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 17 de septiembre una jornada fresca a templada en Salta, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 22°C.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. El cambio llegaría hacia la noche, cuando el organismo prevé lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%.

El viento será leve durante toda la jornada. Por la mañana soplará desde el sudoeste a entre 0 y 2 km/h, mientras que por la tarde rotará al noreste y alcanzará entre 7 y 12 km/h. Por la noche llegará desde el noroeste con similar intensidad.

Suben las temperaturas hacia el fin de semana

El pronóstico de siete días muestra un progresivo aumento de las máximas. Para el viernes se esperan 25°C, mientras que el sábado la temperatura llegaría a 28°C.

El domingo aparece como la jornada más cálida del período, con una máxima prevista de 30°C y una mínima de 12°C.

Para el comienzo de la próxima semana, el SMN anticipa 26°C el lunes, 28°C el martes y 27°C el miércoles.