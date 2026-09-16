Ingresantes de UCASAL deben renovar el Pase Libre antes del 25 de septiembre

Los alumnos ingresantes de UCASAL ya pueden realizar la renovación del beneficio del Pase Libre Estudiantil, trámite destinado a quienes comenzaron sus estudios durante el presente ciclo lectivo.

El período de renovación se extenderá hasta el 25 de septiembre.

La actualización permitirá que los estudiantes continúen utilizando el beneficio ya en condición de alumnos regulares y que, durante el próximo año, puedan realizar futuras actualizaciones directamente mediante validadores o sistemas de autogestión.

Para completar el trámite, deberán solicitar previamente un turno online y presentarse con la tarjeta SAETA estudiantil.

La recomendación es no esperar hasta los últimos días del plazo para realizar la gestión y evitar demoras.