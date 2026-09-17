Capital: adjudican 34 terrenos fiscales y podrán pagarse en 100 cuotas

Imagen ilustrativa

El Gobierno provincial adjudicó en venta 34 terrenos fiscales ubicados en distintos barrios de la ciudad de Salta a familias que ya ocupan esos inmuebles y que, según los informes oficiales, no poseen otra propiedad ni solución habitacional.

La decisión fue instrumentada mediante el Decreto Nº 581, publicado este jueves 17 en el Boletín Oficial de Salta.

El decreto establece que los adjudicatarios podrán cancelar el valor de los terrenos en hasta 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Además, deberán asumir los impuestos provinciales y municipales y cualquier deuda que grave el inmueble desde la notificación de la adjudicación.

Los 34 lotes se encuentran distribuidos en barrios como 17 de Octubre, Alto La Viña, Bicentenario, Democracia, Juan Manuel de Rosas, Santa Ana, La Floresta, La Lonja, La Paz, Primera Junta, Portezuelo Chico y La Angostura, San Benito, Siglo XXI, Villa Lavalle y Villa Luján, entre otros.

Los valores establecidos son muy diferentes según cada parcela. El más bajo consignado en el anexo ronda los $5,2 millones, mientras que el de mayor valor alcanza los $30,03 millones, correspondiente a un inmueble de Villa Luján.

La suma de los precios individualizados en el anexo asciende a aproximadamente $279,7 millones.

No podrán venderlos ni alquilarlos libremente

El decreto impone una condición central: los beneficiarios deberán habitar los inmuebles de manera continua y permanente junto a su grupo familiar y utilizarlos exclusivamente como vivienda única.

Hasta que se cancele la hipoteca, tampoco podrán vender, alquilar o entregar el inmueble en comodato sin autorización expresa de la autoridad provincial.

La norma establece además que el incumplimiento de esas obligaciones provocará la caducidad automática de la adjudicación y el terreno volverá a la Provincia, incluso con las mejoras que se hayan realizado, sin derecho a indemnización.