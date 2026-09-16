La policía incorporó nuevos móviles para reforzar la prevención en el norte provincial

El Ministerio de Seguridad, en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno de la Provincia para reforzar la prevención y modernizar los recursos operativos, entregó 10 nuevos motovehículos destinados a reforzar los servicios operativos de la Policía de Salta en el norte provincial.



El acto se realizó en la Plaza General Pizarro de Orán y estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez.

Del total de unidades entregadas, ocho fueron destinadas a la División Motoristas de Emergencias Policiales de Orán, mientras que las restantes serán incorporadas a la Comisaría 5 de Aguas Blancas y a la Comisaría 1 de Pichanal.

El acto contó con la presencia del intendente de Orán, Baltazar Lara Gros; el jefe de Policía, Walter Toledo; el subjefe de Policía, Guido Burgos; además de autoridades de los Distritos 2 y 8.