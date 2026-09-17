Salta ofrece $10 millones para hallar a Lino Moreno, condenado por el crimen de Liliana Ledesma

El Gobierno de Salta dispuso una recompensa de $10 millones para quien aporte información fidedigna y determinante que permita localizar a Lino Ademar Moreno, quien permanece prófugo de la Justicia.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 587, publicado este jueves 17 en el Boletín Oficial de Salta. La norma señala que, pese a las diligencias realizadas, todavía no fue posible establecer su paradero.

La recompensa podrá ser cobrada por quien no haya participado en el hecho investigado y aporte datos con suficiente grado de verosimilitud para permitir encontrar a Moreno. La información podrá brindarse directamente o a través de terceros ante fiscales o autoridades judiciales y la identidad del informante será reservada.

Quedan excluidos del beneficio los funcionarios y empleados públicos, así como integrantes actuales o anteriores de fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado.

Una fuga que se remonta a 2023

De acuerdo con los antecedentes publicados por el Ministerio Público Fiscal de Salta, Moreno había sido condenado a prisión efectiva luego de ser juzgado por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, ocurrido en 2006.

El 18 de junio de 2023 salió de la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán bajo un régimen de salidas transitorias y debía regresar ese mismo día, pero no volvió. Su ausencia fue comunicada por el Servicio Penitenciario y posteriormente se inició el procedimiento destinado a revocar el beneficio y ordenar su captura.

El propio Ministerio Público Fiscal reconstruyó después una serie de demoras y errores en las comunicaciones vinculadas con su búsqueda. Entre ellos, consignó que uno de los primeros oficios llevaba domicilio, DNI y número de prontuario incorrectos, datos que recién fueron corregidos en agosto de 2023.

Ahora, más de tres años después de aquella salida de la cárcel, el Ejecutivo provincial incorpora el incentivo económico a la búsqueda y autoriza al Ministerio de Economía a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar los $10 millones de recompensa.