Crece la producción de puros en la provincia

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, Alejandra Diarte – emprendedora y titular de Puros Pitay – celebró la posibilidad de poder exponer su producto en la última feria Potencia.

“Dentro de todo nos fue bien, lo tomo como una experiencia positiva porque Potencia nos da la posibilidad de hacernos visibles”, sostuvo, y advirtió que, al tratarse de un producto nuevo, la gente no lo conoce y algo que se han propuesto cambiar.

Así las cosas, explicó que Puros Pitay nacen en Guachipas a partir de un proyecto del INTA donde se proponía crear un producto representativo de Salta a partir del uso de tabaco.

“Salta tiene tradición tabacalera y estábamos buscando sacar a flote el tabaco criollo”, indicó.

Para Diarte es fundamental mostrar que estos productos se hacen en Salta ya que, cuando uno piensa en puros, inmediatamente se remite a los países de Centro América.

Finalmente, la emprendedora informó que el producto se hace de manera artesanal y manual desde la semilla hasta el resultado final, y destacó que entre un 80 y 90% del plantel que arma los puros son mujeres.