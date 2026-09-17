Casi 23 horas por una vacante: familias acamparon frente a la Técnica 3

Reposeras, abrigos, desayunos improvisados y familias que pasaron la noche en la vereda. Esa fue la escena este jueves frente a la Escuela Técnica N.º 3 “General Martín Miguel de Güemes”, donde la apertura de inscripciones para primer año generó una extensa fila por una vacante.

La espera comenzó mucho antes de que abrieran las puertas. En Pelo y Barba por Aries, una madre contó que su familia empezó a guardar lugar desde la mañana del día anterior.

“Primero vino mi mamá. Temprano, a las 7:30, 8, y ya había tres personas”, relató.

La familia organizó un relevo. Por la noche llegó su esposo y permaneció allí hasta la mañana siguiente.

“Mi esposo vino como a las 9 de la noche”, explicó. “Se quedó anoche toda la noche”.

Otra persona contó que había ido por primera vez a las 9 de la mañana del día anterior y que ya había familias esperando.

“Cuando vine a las 9 ya había gente. Soy el número 18, así que ya había bastante”, señaló.

La demanda se concentraba especialmente en primer año, según los testimonios recogidos entre quienes aguardaban frente al establecimiento.

La fila comenzó sobre Caseros 1615, continuó por calle Laprida y se extendió aproximadamente media cuadra después de doblar la esquina.

VACANTE EN TECNICA 3 (3)

Mientras aguardaban la apertura, algunas familias permanecían con banquitos y reposeras, otras desayunaban en la vereda y varias habían llevado abrigo para soportar las horas de espera durante la noche.

Consultados sobre el mecanismo de ingreso, los padres señalaron que no habría examen de admisión y que la incorporación dependería de la inscripción.