Desde el lunes, EDESA atenderá en una nueva sede en el centro

EDESA informó que desde el lunes 21 de septiembre trasladará su oficina comercial de Salta Capital desde Zuviría 975 hacia su nueva sede ubicada en 20 de Febrero 621.

El denominado Centro de Experiencia al Usuario mantendrá su horario habitual de atención, de 7 a 13, para la realización de trámites y consultas comerciales.

Desde la empresa señalaron que la relocalización forma parte de un proceso de mejora de los espacios destinados a los usuarios y busca ofrecer mayor comodidad y accesibilidad.

Canales de atención

EDESA recordó además que los usuarios pueden realizar distintas gestiones sin concurrir personalmente a las oficinas.

Para solicitar servicio técnico se encuentra disponible el 0800-777-33372, mientras que los trámites comerciales también pueden gestionarse a través del correo [email protected].

La empresa dispone además de la Oficina Virtual en edesa.com.ar, la aplicación Mi EDESA para dispositivos Android e iOS y el canal de WhatsApp 387 5492222.

Para consultar los lugares habilitados para el pago del servicio, los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial de EDESA y verificar los puntos de cobro disponibles.