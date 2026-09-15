Riesgo muy alto de incendios en Salta: piden extrema precaución durante el Milagro

Salta Capital presenta este martes 15 de septiembre un índice MUY ALTO de peligro de incendios forestales, en una jornada marcada por baja humedad, viento, pastizales secos y abundante material combustible.

Defensa Civil advirtió que, bajo estas condiciones, cualquier chispa puede generar un incendio de rápida propagación y pidió evitar completamente el uso de fuego en cerros, banquinas, descampados y zonas rurales.

El organismo recordó que están prohibidas las quemas, fogatas y asados en sectores de riesgo, además de la quema de basura, pastizales o rastrojos.

Precaución especial durante el Milagro

Por la jornada central del Señor y la Virgen del Milagro, Defensa Civil incorporó recomendaciones específicas para peregrinos y fieles.

Pidió no dejar velas encendidas en cerros o áreas naturales, no arrojar colillas de cigarrillos y respetar las zonas protegidas.

La advertencia cobra especial relevancia ante la gran circulación de personas durante este martes y las condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego.

Orán y Tartagal, también con riesgo alto

En San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, el índice se mantiene en nivel ALTO.

Allí se combinan condiciones de tiempo cálido y seco, pastizales combustibles y viento moderado, por lo que también se recomienda máxima precaución en áreas rurales, fincas y banquinas de las rutas nacionales 34 y 50.

Defensa Civil pidió especialmente no realizar quemas agrícolas, no limpiar campos con fuego, no quemar basura y evitar fogatas.

Entre las recomendaciones generales también figura no utilizar soldadoras o amoladoras cerca de pastizales secos y mantener despejado de material combustible un perímetro alrededor de las viviendas.

Ante la presencia de humo o fuego, la indicación es no intentar apagar focos de gran magnitud y avisar inmediatamente al 911, informando la ubicación con la mayor precisión posible.