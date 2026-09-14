Potencia convocó a 240 mil visitantes y cerró con un impacto económico de $950 millones

Potencia Salta 2026 finalizó este domingo dejando un impacto económico de 950 millones en ventas para los alrededor de mil emprendedores que formaron parte de una nueva edición de la feria.

Organizada de forma conjunta por el Gobierno de la Provincia y Livingroom, Potencia convocó este año a 240.000 visitantes y 1.000 emprendedores de los cuales 300 llegaron desde el interior de la provincia.

Con 66 puestos gastronómicos en patios de comida, food trucks y un sector Beer Garden, la muestra es organizada para que toda la familia disfrute, con shows en vivo y diversión para los más pequeños.

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió los stands y sectores del predio. “Potencia nació para acompañar a nuestros emprendedores, darles un espacio para mostrar lo que hacen, crecer y generar nuevas oportunidades. Y hoy es mucho más que una feria. La fuerza de Salta está en su gente. Y su gente es potencia”, expresó.

Consideró que, en este fin de semana, “los cerca de 1.000 emprendedores fueron protagonistas de una nueva edición que volvió a demostrar el enorme talento y la fuerza emprendedora que tenemos en Salta. Detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo, sueños y familias que todos los días apuestan por salir adelante”.

Durante el recorrido por los stands y sectores del predio, el gobernador Sáenz dialogó con visitantes y expositores, destacando que “Potencia nació para acompañar a nuestros emprendedores, darles un espacio para mostrar lo que hacen, crecer y generar nuevas oportunidades. Y hoy es mucho más que una feria. La fuerza de Salta está en su gente. Y su gente es potencia”, expresó. Consideró que, en este fin de semana, “los cerca de 1.000 emprendedores fueron protagonistas de una nueva edición que volvió a demostrar el enorme talento y la fuerza emprendedora que tenemos en Salta. Detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo, sueños y familias que todos los días apuestan por salir adelante”.