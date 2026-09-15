Sico reabrió y Jama registra ráfagas de 62 km/h: piden extrema precaución

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este martes 15 de septiembre, mientras los principales pasos fronterizos que conectan Salta con Bolivia, Paraguay y Chile se encuentran habilitados, aunque se recomienda extrema precaución en la alta montaña por frío intenso y fuertes vientos.

Según el reporte difundido a las 7 por la Subsecretaría de Defensa Civil, los vuelos nacionales e internacionales programados en Salta se desarrollan sin demoras, con check-in normal, arribos sin novedades y pista y torre de control operativas.

Las condiciones meteorológicas en el aeropuerto son favorables, con buena visibilidad y viento leve. Por la mayor circulación vinculada con el Milagro, se aconseja llegar con anticipación: dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para internacionales.

Bolivia: todos los cruces informados están habilitados

En la frontera con Bolivia, el detalle del reporte indica que los pasos permanecen operativos.

Aguas Blancas por chalanas funciona entre las 7 y las 19, con condiciones soleadas y una máxima prevista de 27°C. Defensa Civil recomienda precaución durante el cruce del río Bermejo.

El paso Salvador Mazza-Yacuiba permanece habilitado las 24 horas, con Aduana y Migraciones en funcionamiento permanente. La Ruta Nacional 34 está transitable, aunque se advierte por baches y presencia de animales.

También funciona durante las 24 horas Los Toldos, cuyo acceso se realiza por territorio boliviano. Allí se esperan temperaturas más bajas, con una mínima de 4°C, además de posible neblina durante la mañana.

El Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo también figura habilitado las 24 horas para tránsito vehicular y peatonal.

Paraguay: Misión La Paz funciona de 7 a 20

El paso Misión La Paz, que conecta con Paraguay, está habilitado entre las 7 y las 20.

La Ruta Provincial 54 se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con precaución por baches y animales sueltos.

Defensa Civil remarcó además que no hay iluminación nocturna después de las 20, por lo que aconsejó realizar el cruce con anticipación.

Chile: Sico reabrió y hay viento extremo en Jama

La situación requiere mayor atención en los pasos hacia Chile.

Sico se encuentra habilitado entre las 9 y las 19, luego de haber permanecido cerrado el lunes 14 por condiciones meteorológicas adversas. Se esperan temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y presencia de hielo durante la mañana.

Jama, en Jujuy, funciona de 9 a 19.15, pero registra condiciones exigentes a 4.200 metros de altura: mínima de -8°C, sensación térmica cercana a -15°C durante la mañana y vientos de hasta 62 km/h.

El reporte advierte especialmente sobre el riesgo de vuelco de camiones y objetos desplazados por las fuertes ráfagas.

Por su parte, Socompa continúa habilitado únicamente para tránsito ferroviario, sin circulación vehicular. Allí se registran vientos cercanos a 56 km/h y temperaturas bajo cero.

Más tránsito por el Milagro

Defensa Civil también pidió especial precaución en las rutas utilizadas por peregrinos durante este martes.

La recomendación para los conductores es reducir la velocidad, circular con luces bajas, evitar bocinazos y dar prioridad a quienes caminan hacia Salta.

Así, la jornada central del Milagro encuentra al aeropuerto funcionando normalmente y a los pasos fronterizos operativos, aunque con condiciones severas de frío y viento en los cruces cordilleranos.