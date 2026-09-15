“No se ve esta devoción en ninguna otra parte”: fieles llegan a la Catedral en la previa de la Procesión

Desde temprano, la Catedral Basílica volvió a recibir largas filas de fieles que se acercaron para rezar, comulgar y vivir las horas previas a la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Entre ellos, un hombre llegado desde Córdoba contó a Pelo y Barba por Aries que viaja todos los años para participar de la celebración.

“Si no venís y ves todo esto, no sabés la dimensión que tiene”, resumió.

Aseguró además que, después de recorrer otras provincias, no encontró una expresión de fe similar. “No se ve esta devoción en ninguna otra parte que aquí en Salta. Es hermoso”, expresó.

También una salteña contó que llegó a la Catedral para agradecer por la salud de su familia y pedir por quienes atraviesan dificultades laborales.

“Vengo a dar gracias al Señor por la salud de mi familia, por el trabajo y por toda la gente que no tiene trabajo”, señaló.

Así transcurre la previa del Milagro: entre filas, oración y fieles que vuelven a encontrarse cada 15 de septiembre con una tradición que, para muchos, solo se entiende cuando se vive.