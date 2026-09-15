Este martes, EDESA mantiene su atención a través de los canales digitales

La atención presencial en oficinas comerciales se retomará el miércoles 16 de septiembre en los horarios habituales. 
Salta15/09/2026

edesa 2026

EDESA informa que el martes 15 de septiembre, en el marco de la festividad del Milagro, la atención se realizará a través de distintos canales disponibles las 24 horas.  Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través de:

  • WhatsApp: +54 9 387 549-2222
  • Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar
  • APP Mi EDESA (disponible para descargar en celulares)
  • Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372 (gratuito las 24 horas para consultas técnicas y de 7 a 15 para atención comercial)

Asimismo, los puntos de pago habilitados pueden consultarse en www.edesa.com.ar La atención presencial en oficinas comerciales se retomará el miércoles 16 de septiembre en los horarios habituales. 

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