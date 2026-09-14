El tradicional Concierto de Campanas marcará esta noche la víspera del Milagro

En el Día del Peregrino y a pocas horas de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, Salta vivirá esta noche uno de los momentos tradicionales de la víspera: el Concierto de Campanas de la Catedral Basílica.

“Este año vamos a ser 15 los campaneros que vamos a interpretar la Melodía del Milagro y vamos a dar lo mejor para el concierto de campanas esta noche, 23.15”, señaló Emanuel Ibáñez, uno de los campaneros, contó en diálogo con Aries.

Ibáñez comenzó a desempeñar esta tarea cuando tenía 12 años, en octubre de 2012, y desde entonces participó de 14 celebraciones consecutivas. “Todo Milagro es distinto, pero, sin embargo, seguimos la misma fe. Cada año se crece más”, expresó.

Este año se incorporarán Santiago, de 14 años, y Benjamín, de 15, quienes vivirán su primer Milagro desde el campanario.

Ibáñez recordó que su propia vocación surgió durante una procesión. Mientras acompañaba a la parroquia Medalla Milagrosa, presenció el ingreso de las imágenes a la Catedral. “Cuando estaba por ingresar la Virgen del Milagro, vi caer los pétalos y escuché las campanas ahí, muy de cerca, bien clarito, y ahí fue cuando sentí el llamado”, relató.

Durante el concierto sonarán las cinco campanas del santuario. Ibáñez explicó que la Melodía del Milagro es interpretada por tres campaneros simultáneamente: uno encargado de las campanas pequeñas, otro de las medianas y un tercero de la campana mayor.

El concierto se desarrollará entre las 23.15 y las 23.30. A las 23.45 comenzará un nuevo repique que continuará hasta la medianoche. Finalmente, al llegar las 0, la campana mayor, correspondiente al Señor del Milagro, dará los tradicionales 12 campanazos que marcarán el comienzo del 15 de septiembre, jornada central de la festividad y de la procesión.