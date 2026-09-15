Desde Formosa al Milagro: “Perdí a mi esposo y esto me renueva el alma”

Aries dialogó con integrantes de un grupo de 19 personas de Las Lomitas que viajó especialmente a Salta. Para algunos, era su primera vez.
Salta15/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un grupo de 19 fieles llegó desde Las Lomitas, Formosa, exclusivamente para participar de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro en Salta.

En diálogo con N&N por Aries, una de las integrantes contó que era la primera vez que presenciaba la llegada masiva de peregrinos y que la experiencia tuvo para ella un significado especial.

“He ido a muchas procesiones, pero esto me llegó muchísimo”, relató.

La mujer contó que atraviesa un momento personal difícil tras la reciente muerte de su esposo.

“Perdí a mi esposo hace poquito y esto me renueva un montón el alma”, expresó. Sus pedidos durante estos días estuvieron puestos en su familia, sus hijos, sus nietos, la salud, el trabajo y “que el pan no le falte a nadie”.

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El viaje fue organizado desde una comunidad religiosa de Las Lomitas y el grupo llegó específicamente para participar de las celebraciones del Milagro.

Otro integrante señaló que ya había visitado Salta anteriormente y destacó una característica que, a su entender, diferencia esta celebración de otras del país.

“Acá se nota gente de otros lados. Eso nos trae únicamente la convicción de fe de cada uno”, sostuvo.

El grupo regresará a Formosa después de haber permanecido dos días en Salta, donde también presenció la llegada de los peregrinos.

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