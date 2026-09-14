Milagro 2026: La madre de Jazmín Frías peregrinó por justicia

A pocos meses de la tragedia, Gimena González, madre de Jazmín Mileidi Frías, peregrinó hasta Salta llevando consigo la fotografía de la adolescente y el pedido de que el caso no quede impune.

Jazmín tenía 14 años y murió en junio de 2026, después de permanecer varios días internada como consecuencia de las graves heridas sufridas en el siniestro vial ocurrido en Joaquín V. González.

El hecho ocurrió la noche del viernes 12 de junio, cuando Jazmín circulaba en una motocicleta junto a otro joven, cuando fueron embestidos por una camioneta cuyo conductor escapó del lugar sin asistir a las víctimas.

La investigación permitió identificar al vehículo porque, tras el impacto, el conductor perdió la patente y partes de la carrocería, elementos que quedaron en la escena. Días después, un hombre de 45 años se presentó ante las autoridades y quedó detenido.

Con el posterior fallecimiento de Jazmín, la Fiscalía agravó la imputación contra el acusado, incorporando las circunstancias vinculadas al siniestro vial y al abandono de persona.

La investigación está a cargo de la fiscal Penal 1 de Anta, con delegación en Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, mientras que interviene el juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán.

La familia sigue pidiendo colaboración para que, quienes tengan grabaciones de cámaras de seguridad privadas, videos registrados con teléfonos celulares o hayan sido testigos presenciales del hecho, se presenten ante la Delegación de la Fiscalía Penal en Joaquín V. González o a través de los canales oficiales del Ministerio Público Fiscal de Salta.