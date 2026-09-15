Peregrinaciones, obras y nieve: las rutas de Salta están transitables, con precaución

Foto: Alfredo Burgos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este martes 15 de septiembre, aunque Defensa Civil pidió extremar las precauciones por la presencia de peregrinos que se dirigen a la jornada central del Milagro, además de obras, baches, animales sueltos y condiciones adversas en la Puna.

Uno de los principales puntos de atención está en Salta Capital y La Caldera, donde se registra un incremento del tránsito relacionado con las peregrinaciones.

La recomendación para los conductores es reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora cuando se encuentren con columnas de peregrinos, circular con luces bajas, evitar el uso de bocina y dar prioridad a quienes avanzan a pie.

Capital y La Caldera: peregrinos y obras

En la zona de avenida Bolivia, Defensa Civil recomienda precaución por el tránsito de peregrinos durante este martes.

Sobre la Ruta Nacional 9, en La Caldera, continúan los desvíos vinculados con las obras del puente de Vaqueros. También se advierte por baches, sectores de cornisa y una calzada angosta.

En los desvíos la velocidad máxima indicada es de 40 km/h.

Los Andes: nieve y frío extremo

Las condiciones más exigentes se presentan en el departamento Los Andes.

Sobre la Ruta Provincial 129, hacia Salar del Hombre Muerto, se reporta nieve sobre la calzada, además de frío extremo, altura y viento. Para circular por esos sectores se recomienda vehículo 4x4.

La Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande también requiere mucha precaución.

En cuanto a la Ruta Nacional 51, se advierte por un socavón antes de San Antonio de los Cobres, calzada irregular en sectores de Tastil y Las Cuevas y trabajos con maquinaria. La mínima informada para la zona es de aproximadamente -4°C.

Chicoana: neblina y cornisa

En la Ruta Provincial 33, en Chicoana, se recomienda máxima precaución ante la posibilidad de neblina durante la mañana y la tarde.

El camino atraviesa sectores de curvas, contracurvas y cornisa, además de zonas de altura en el Parque Nacional Los Cardones.

Orán y San Martín: baches y animales sueltos

En Orán, la Ruta Nacional 34 entre Pichanal y Embarcación presenta baches importantes, animales sueltos y banquinas irregulares. También hay maquinaria trabajando.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado, hay sectores reducidos a media calzada por trabajos viales.

En San Martín, la RN34 entre Embarcación y Mosconi presenta baches, animales sueltos, tránsito de camiones y sectores con calzada irregular.

Hacia Tartagal y Salvador Mazza también se reportan baches de consideración.

Metán y Anta: máquinas y mantenimiento

Entre Rosario de la Frontera y Metán, las rutas 9/34 tienen trabajos de reparación y bacheo, por lo que se recomienda disminuir la velocidad en los sectores donde opera maquinaria.

En Anta, la Ruta Nacional 16 presenta baches y tránsito de camiones, mientras en la RN34 se informa sobre banquinas irregulares, malezas y animales sueltos.

Cafayate: calzada irregular y maquinaria pesada

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y La Viña, se reportan sectores irregulares.

En la zona de la Garganta del Diablo y Cafayate se mantiene la recomendación de precaución, mientras que sobre la Ruta Nacional 40 hay maquinaria pesada, calamina y pozos en distintos tramos.

Rutas provinciales también requieren precaución

El reporte provincial señala complicaciones puntuales en distintos departamentos por pozos, ripio, calamina, bancos de arena, malezas y animales sueltos.

En Molinos, la RP55 entre Seclantás y Molinos tiene sectores de calzada irregular, ripio y calamina, además de temperaturas cercanas a los 2°C durante la mañana.

En Rosario de Lerma, la RP94 presenta trabajos de Vialidad Provincial, con desvíos y maquinaria en funcionamiento.

Para este martes, la recomendación general es circular con velocidad reducida, respetar las indicaciones viales y prestar especial atención a los peregrinos que todavía transitan las rutas rumbo a Salta para participar de la Procesión del Milagro.