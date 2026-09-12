Se desplegaron Operativos de Protección Ciudadana en los 14 Distritos de Prevención. Fueron demoradas 1089 personas, entre faltas al Código Contravenconal, delitos y pedidos de captura vigente.
Gimnasia y Tiro–Tristán Suárez: 14 demorados durante el operativo de seguridad
Policiales12/09/2026Ivana Chañi
Más de 3 mil personas asistieron al encuentro. Trece fueron aprehendidas por contravenciones y otra por una infracción a la Ley de Estupefacientes.
El partido entre Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez en el estadio Michel Torino dejó 14 personas demoradas durante el operativo de seguridad desplegado este sábado.
Del total, 13 fueron aprehendidas por infracciones a la Ley Contravencional, mientras que una persona quedó demorada por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
El encuentro convocó a más de 3 mil personas y contó con un dispositivo de alrededor de 300 policías, con controles en los accesos, el interior del estadio y sus alrededores.
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