Gimnasia y Tiro–Tristán Suárez: 14 demorados durante el operativo de seguridad

El partido entre Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez en el estadio Michel Torino dejó 14 personas demoradas durante el operativo de seguridad desplegado este sábado.

Del total, 13 fueron aprehendidas por infracciones a la Ley Contravencional, mientras que una persona quedó demorada por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El encuentro convocó a más de 3 mil personas y contó con un dispositivo de alrededor de 300 policías, con controles en los accesos, el interior del estadio y sus alrededores.