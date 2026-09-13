Milagro: peregrinó desde Ingeniero Maury para agradecer por la salud de su hijo

Los peregrinos de Ingeniero Maury llegaron este domingo a la Plaza 9 de Julio después de varios días de camino, bajo lluvia y bajas temperaturas. En los últimos metros hacia la Catedral, Lara Cruz contó a Aries la razón personal que la llevó a sumarse nuevamente a la peregrinación.

“Vine por mi hijo, que estaba enfermito, que tenía epilepsia”, relató. Según su testimonio, comenzó a peregrinar para pedir por su salud y este año volvió en agradecimiento. “Yo vine mi primer año y me lo sanó. No tengo nada que decir”, expresó emocionada. La afirmación corresponde a su experiencia y creencia personal.

La caminata había comenzado el viernes alrededor de las 5 de la mañana. En Campo Quijano los sorprendieron la lluvia y el frío. “La mayoría estaba mojada entera. Como pudimos llegamos a la Catedral”, recordó. La columna avanzó con numerosos niños y las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro.

Otra integrante, María José, resumió el espíritu del grupo: “Esta es la familia peregrina. Somos todos una familia unida”. Contó que muchos vecinos acercaron ponchos para proteger a los chicos y que los adultos continuaron caminando bajo la lluvia hasta completar el recorrido.