Milagro: así funcionarán hospitales, IPS, Hemoterapia y SAMEC durante los feriados

Los servicios de Salud Pública de Salta tendrán un esquema especial durante los feriados del lunes 14 y martes 15 de septiembre por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro. Los hospitales mantendrán guardias, mientras que distintos organismos modificarán sus horarios de atención.

Hospitales: guardias durante los dos feriados

Los hospitales de Capital y del interior funcionarán con sus servicios habituales de Emergencias y guardias.

Los consultorios externos permanecerán sin atención durante ambos feriados y retomarán su actividad normal el miércoles 16 de septiembre.

Para consultas de baja y mediana complejidad, Salud recomienda concurrir a los centros nodos del Primer Nivel de Atención, con el objetivo de evitar una sobrecarga de las guardias hospitalarias.

Materno Infantil refuerza las emergencias

El Hospital Público Materno Infantil aplicará un plan de contingencia ante la posibilidad de una mayor demanda durante las jornadas centrales del Milagro.

El esquema incluye refuerzo de médicos clínicos, cirujanos, pediatras, enfermeros y personal de apoyo, además de una ampliación de las camas disponibles para observación y atención inmediata.

Por los cortes de tránsito previstos durante la procesión, el hospital también modificará sus accesos y los pacientes deberán ingresar exclusivamente por las guardias habilitadas.

Hemoterapia: atención solo el lunes

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes el lunes 14, de 7 a 12.

El martes 15 permanecerá cerrado y retomará su horario habitual, de 7 a 17, el miércoles 16.

IPS cerrado, pero la farmacia atenderá urgencias

Las dependencias del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), tanto en Capital como en el interior, permanecerán cerradas el lunes 14 y martes 15.

La farmacia del IPS, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá únicamente urgencias de 9 a 14 durante ambos días.

También habrá auditoría médica online de 8 a 18 durante el Triduo.

Para urgencias y emergencias, los afiliados podrán comunicarse durante las 24 horas con el Centro Operativo al 0800-777-4777, o a los teléfonos 4323144, 4323199 y 4323115.

SAMEC mantendrá sus móviles y puestos de asistencia

El SAMEC continuará con su servicio prehospitalario habitual, con móviles y personal de guardia en sus bases. Las emergencias se solicitan a través del 911.

Además, habrá equipos afectados al operativo del Milagro en distintos puestos de asistencia ubicados alrededor del recorrido de la procesión.