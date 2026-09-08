Suben 8% las becas para deportistas, entrenadores y Juegos Evita

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 8% en las becas destinadas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, profesionales vinculados al deporte y beneficiarios de los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

La actualización fue aprobada mediante la Resolución N° 139/2026 de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, publicada este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El incremento rige desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027 y fue fundamentado en la evolución de los costos que afrontan los deportistas durante su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales.

Para el pago correspondiente a septiembre, la resolución aprobó una nómina de becarios por un total de $525.764.976, que incluye atletas, entrenadores, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnicos y participantes de los Juegos Evita.