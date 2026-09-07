Central Norte empató con Almirante Brown y dejó pasar una oportunidad en el Martearena

Fotos; Alfredo Burgos

Central Norte empató sin goles ante Almirante Brown en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la fecha 28 de la Primera Nacional. El conjunto salteño tuvo las principales ocasiones del partido durante la primera etapa, pero no pudo trasladar su superioridad al marcador.

Almirante Brown tuvo la primera aproximación con un remate de Luciano Pascual que Fabricio Hass desvió al córner. A partir de entonces, Central Norte tomó el control del juego y comenzó a generar situaciones frente al arco defendido por Bruno Galván.

Sergio Quiroga tuvo una oportunidad a los 23 minutos con un remate que pasó cerca del travesaño. Cuatro minutos después, Francisco Bedoya probó desde afuera del área y Galván respondió para evitar el gol.

Central continuó buscando y volvió a inquietar mediante un tiro libre de Franco Vedoya. El arquero visitante tapó el remate y, en el rebote, Gianluca Mancuso no logró definir.

La ocasión más clara llegó sobre el cierre del primer tiempo. Francisco Borda quedó mano a mano con Galván, quien tapó el primer remate. En el rebote, el delantero volvió a definir con el arco libre, pero un defensor de Almirante Brown alcanzó a desviar la pelota sobre la línea.

El conjunto salteño fue superior durante la primera etapa, pero no consiguió romper el cero. Con este empate, Central Norte sumó un punto y se mantiene fuera de la zona de descenso.