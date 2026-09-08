Nueva deuda interna: el Tesoro entregará al BCRA una letra por US$8,75 millones

El título será colocado directamente en el Banco Central y reemplazará parte de los intereses de otra letra que vence este mes.
Argentina08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro intransferible en dólares por US$8.759.050, que será entregada directamente al Banco Central de la República Argentina.

La operación fue aprobada mediante la Resolución Conjunta N° 54/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

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La emisión tiene como objetivo reemplazar el 60% de un servicio de intereses correspondiente a una letra en dólares que se encuentra en poder del BCRA y cuyo vencimiento opera el 15 de septiembre.

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El nuevo título será emitido el 15 de septiembre de 2026, vencerá el 15 de septiembre de 2031 y tendrá una duración de cinco años. La amortización será íntegra al vencimiento y los intereses se pagarán semestralmente bajo la fórmula establecida por la resolución.

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