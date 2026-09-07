Reglamentaron el Régimen Penal Juvenil: habrá supervisores y una mesa con las provincias

El Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir 18, y estableció la estructura con la que deberá funcionar el nuevo sistema.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. El Ministerio de Justicia quedó designado como autoridad de aplicación para la Justicia nacional y federal.

Uno de los cambios centrales será la creación de un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Esos profesionales tendrán a su cargo el seguimiento, asistencia y control de adolescentes imputados. Mientras se integra el registro definitivo habrá un listado provisorio, y la primera convocatoria pública deberá concretarse en un plazo máximo de 180 días.

El decreto también crea un Comité Interministerial, integrado por Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud, para coordinar políticas de prevención, reinserción, tratamiento y ejecución de penas.

A su vez, se conformará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, a la que podrán incorporarse Salta y el resto de las provincias mediante la designación de un representante. El objetivo será armonizar criterios y coordinar la aplicación del nuevo régimen en todo el país.