Plan Güemes: Nación creó un régimen especial para mujeres detenidas de alto riesgo

El Ministerio de Seguridad Nacional creó un sistema específico para mujeres privadas de la libertad consideradas de alto riesgo, destinado especialmente a internas vinculadas con organizaciones criminales complejas.

La medida fue aprobada mediante la Resolución N° 878/2026, publicada este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma incorpora el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo - Mujeres” dentro del Servicio Penitenciario Federal.

En los fundamentos, Seguridad señala que el sistema general de detenidos de alto riesgo complementa distintas políticas contra el crimen organizado, entre ellas el Plan Güemes, destinado al norte del país. También informa que actualmente hay 78 integrantes de distintas organizaciones criminales incorporados al régimen de alto riesgo, y que una parte significativa pertenece a estructuras con actividad principal en provincias como Salta, Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

La nueva modalidad para mujeres prevé mecanismos especiales de clasificación, alojamiento, supervisión, infraestructura, salud y capacitación del personal penitenciario.

El Servicio Penitenciario Federal tendrá 60 días para elaborar los protocolos complementarios de funcionamiento.