Prepagas: Nación rechazó la inscripción definitiva de dos entidades y las dio de baja

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a dos entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) después de rechazar sus solicitudes de inscripción definitiva.

Las decisiones fueron formalizadas mediante las Resoluciones 1599/2026 y 1600/2026, publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina, y alcanzan al Instituto Panamericano de Salud SA y a la Mutual Odontológica Argentina.

En el caso del Instituto Panamericano de Salud, el organismo señaló que la empresa contaba con una inscripción provisoria mientras se analizaba su incorporación definitiva. Durante ese proceso fue intimada a acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, pero venció el plazo sin que presentara documentación para subsanar las observaciones.

Además, la Gerencia de Control Prestacional concluyó que no existían elementos que acreditaran el desarrollo efectivo de actividades comprendidas dentro del régimen de medicina prepaga. Por esa razón, la Superintendencia rechazó la inscripción definitiva y dejó sin efecto la habilitación provisoria.

Una situación similar alcanzó a la Mutual Odontológica Argentina, aunque en este caso la propia entidad había solicitado voluntariamente su baja del registro mientras todavía tenía una inscripción provisoria. Posteriormente fue intimada a regularizar su situación y tampoco presentó documentación dentro del plazo establecido.

Los informes técnicos también determinaron que no se había acreditado el desarrollo efectivo de actividades reguladas por la Ley de Medicina Prepaga ni el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la inscripción definitiva. La Resolución 1600/2026 dispuso entonces su baja formal del RNEMP.

Ambas entidades podrán presentar recursos administrativos o recurrir a la Justicia contra las decisiones de la Superintendencia.