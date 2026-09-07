SAETA: Empresas solo garantizan servicio hasta el Milagro

Las empresas subconcesionarias del transporte urbano de Salta advirtieron que podrían reducir el servicio nocturno después de las celebraciones del Milagro si no se regularizan los pagos pendientes por los servicios ya prestados.

Edgardo García, referente de los empresarios subconcesionarios, aseguró que actualmente SAETA adeuda alrededor del 74% de las certificaciones correspondientes a julio, mientras que el próximo 15 de septiembre vencerá también la certificación del servicio realizado durante agosto.

“Hoy no tenemos liquidez para afrontar el combustible”, afirmó García al describir la situación financiera de las compañías.

Según explicó, tanto el combustible como los repuestos deben pagarse de contado. Al no contar con los fondos suficientes, algunas empresas terminan recurriendo a mecanismos de financiación con estaciones de servicio. Ese esquema, sostuvo, encarece aproximadamente un 20% el costo del combustible.

“Al no poder pagarlo de contado, lo cargamos desde las estaciones de servicio y se incrementa un 20%”, explicó.

García dimensionó además el peso del combustible dentro de la estructura de costos y señaló que una sola empresa puede gastar alrededor de $500 millones por semana únicamente para mantener sus unidades funcionando. “Nos pone en una situación crítica”, sostuvo García.

El empresario indicó además que en junio las compañías habían firmado un convenio con SAETA para establecer una modalidad de pagos, pero aseguró que ese esquema no se viene cumpliendo en los términos acordados.

SAETA pidió garantizar el servicio

Frente a las dificultades económicas, las empresas presentaron una nota ante SAETA para informar la situación y advertir sobre las complicaciones que enfrentan para cumplir con sus obligaciones.

En una respuesta fechada el 3 de septiembre y firmada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, la empresa informó que realiza gestiones ante el Gobierno provincial para obtener una asistencia financiera extraordinaria. También señaló que los pagos a las subconcesionarias se efectúan “conforme a las disponibilidades” existentes.

Al mismo tiempo, SAETA solicitó a las empresas adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y regularidad del servicio y recordó que eventuales incumplimientos podrían derivar en las acciones previstas en los contratos.

Podrían reducir el servicio nocturno

García explicó que, si no aparece una solución en los próximos días, las empresas podrían plantear modificaciones en la prestación una vez finalizadas las celebraciones del Milagro.

Una de las posibilidades en análisis es reducir las frecuencias durante la noche, cuando la demanda es menor, para disminuir el consumo de combustible y concentrar los recursos en los horarios de mayor cantidad de pasajeros.

La intención, según explicó, sería preservar especialmente las horas pico y ajustar aquellas franjas con menor utilización.

El referente empresarial señaló además que el sistema ya viene registrando una reducción progresiva cercana al 30%, en un contexto en el que las compañías también deben afrontar dentro de su estructura de costos el impacto de los servicios gratuitos.

Más allá de los montos adeudados, García sostuvo que el principal pedido de las subconcesionarias es contar con un cronograma que permita saber con anticipación cuándo ingresará el dinero. “Estamos pidiendo previsibilidad”, resumió.

Las empresas reclaman conocer cómo y cuándo se realizarán los próximos pagos para poder organizar la compra de combustible, repuestos y el resto de los gastos necesarios para mantener las unidades en circulación.

Por ahora, el servicio continúa con normalidad, pero la definición sobre los pagos pendientes será clave para determinar si después del Milagro las empresas avanzan o no con una reducción de las frecuencias nocturnas.