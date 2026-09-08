Visita de León XIV: Nación creó comandos especiales para Buenos Aires y Córdoba

Las resoluciones 898, 899 y 900 crean comandos para CABA, Luján-Claypole y Córdoba durante la visita del 8 al 11 de noviembre.
Argentina08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional comenzó a formalizar el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con la creación de comandos unificados especiales en Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Las medidas fueron establecidas mediante las Resoluciones N° 898, 899 y 900/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

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La Resolución 898 creó el dispositivo para Ciudad de Buenos Aires, donde se prevén actividades en aeropuertos, sedes institucionales, lugares de culto y establecimientos sociales y penitenciarios. Participarán Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, con un mecanismo de coordinación con la Guardia Suiza.

La Resolución 899/2026 crea otro comando para Luján y Claypole, y confirma que el programa prevé una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En tanto, la Resolución 900/2026 dispone un esquema similar para la provincia de Córdoba, donde también están previstas actividades del Pontífice.

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