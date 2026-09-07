Salta cedió por 20 años un inmueble a Gendarmería para alojamiento y tareas operativas

El Gobierno de Salta otorgó en comodato por 20 años un inmueble provincial ubicado en el departamento San Martín a la Agrupación VII de Gendarmería Nacional, Filial Salta.

De acuerdo con el Decreto N° 559 publicado este lunes, el inmueble será destinado al desarrollo de actividades operativas y administrativas de la fuerza federal. El expediente señala que el lugar ya era utilizado por Gendarmería y que sus instalaciones sirven para la permanencia del personal destacado en la zona.

La cesión alcanza a la propiedad identificada con la matrícula Nº 23.626 del departamento San Martín y tendrá una vigencia de dos décadas. La Secretaría de Tierras y Bienes del Estado quedará autorizada para firmar el contrato y ejercer el control sobre el inmueble.

El decreto establece, además, que la Provincia podrá solicitar la restitución anticipada del inmueble por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, aun antes del cumplimiento del plazo de 20 años.