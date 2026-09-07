Aprueban el RIGI para una planta de fertilizantes de US$2.693 millones con gas de Vaca Muerta

El Gobierno nacional aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto para construir un complejo de fertilizantes con una inversión declarada de US$2.693 millones.

La decisión quedó establecida en la Resolución 1468/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina, y alcanza al proyecto presentado por Fértil Pampa SAU.

El plan contempla la construcción en Ingeniero White, Bahía Blanca, de dos plantas gemelas de urea con capacidad para producir 3.000 toneladas diarias cada una, además de una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día. El principal insumo será gas natural proveniente de Vaca Muerta.

La inversión se dividirá en dos etapas: US$1.105 millones entre 2026 y 2027 y otros US$1.588 millones entre 2028 y 2029, cuando está prevista la puesta en marcha del complejo.

Con la aprobación, Fértil Pampa accede a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI. La fecha límite establecida para alcanzar el monto mínimo comprometido de inversión es el 1 de diciembre de 2029