Nieve y hielo complican rutas en Salta: exigen precaución para circular por Los Andes

La nieve y las bajas temperaturas complican este lunes la circulación en distintos puntos de Salta, con la situación más delicada en el departamento Los Andes, donde es obligatorio el uso de cadenas para transitar por varias rutas provinciales.

El reporte de Defensa Civil indica presencia de nieve y heladas sobre las rutas provinciales 23, 94, 27 y 129, donde la circulación permanece habilitada pero únicamente con cadenas. En esa zona también se registran temperaturas bajo cero y condiciones que obligan a extremar la precaución.

En Molinos, algunos sectores presentan heladas y hielo sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar, de ser posible, los horarios nocturnos. En tanto, en caminos vecinales de Rivadavia, las rutas provinciales 7, 13 y 156 están transitables con precaución debido a huellas de barro.

El resto de las rutas provinciales informadas en Orán, San Martín, Metán, Anta, Cafayate, Chicoana, La Viña, Rosario de Lerma e Iruya permanecen transitables.

Rutas nacionales

En la red nacional también se mantienen tramos con obras, especialmente sobre las rutas 34, 50, 51, 81 y 86, por lo que se solicita reducir la velocidad y respetar la señalización.

En el departamento Los Andes, la Ruta Nacional 51 presenta además condiciones adversas por frío y viento, mientras que sobre la RN81, en San Martín, hay obras y un desvío señalizado.

Defensa Civil recomendó circular con luces bajas encendidas, mantener distancia prudente, llevar abrigo, agua y combustible, y consultar el estado de los caminos antes de emprender viajes hacia zonas de altura.