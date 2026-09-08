YPF se desprenderá de Metrogas y Metroenergía en una operación por US$780 millones

El Ministerio de Economía suspendió los efectos de una antigua orden que exigía a YPF adecuar su participación en Metrogas, mientras avanza la venta de esas acciones a Edenor por US$780 millones.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N° 1469/2026, publicada este martes 8 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El expediente revela que el 10 de agosto YPF aceptó una oferta de Edenor para adquirir el 70% del capital y los derechos de voto que YPF posee en Metrogas, además del 5% en Metroenergía. El precio total de la operación asciende a US$780 millones, tras lo cual YPF se desprenderá de la totalidad de su participación en ambas empresas.

El cierre todavía depende del cumplimiento de condiciones regulatorias, entre ellas la autorización del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

La Resolución 1469 suspende la vieja orden de desinversión hasta que termine la vigencia del Plan Gas.Ar o se complete el proceso de venta actualmente en curso, lo que ocurra primero.