Vaqueros perdió la habilitación de cuatro radares sobre la Ruta 9 tras ser intimado por Nación

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja la autorización para utilizar cuatro radares fijos en Vaqueros, instalados sobre la Ruta Nacional 9, luego de que el municipio no presentara los certificados de verificación periódica requeridos.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 276/2026 de la ANSV, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Nación. Los equipos estaban habilitados en los kilómetros 1612,3; 1612,4 y 1613,3, en ambos sentidos de circulación.

Según consta en la disposición, el organismo nacional detectó la falta de remisión de los certificados metrológicos vigentes e intimó al Municipio de Vaqueros mediante carta documento para que regularizara la situación en un plazo de 10 días hábiles.

La intimación fue recibida, pero al vencer el plazo el municipio no había presentado la documentación requerida ni realizado ninguna presentación, por lo que la ANSV resolvió retirar la homologación y autorización de uso de los cuatro cinemómetros.

La medida también ordena registrar la baja en el Registro Nacional de Cinemómetros y notificar formalmente al municipio, que podrá presentar recursos administrativos o acudir a la Justicia.