La temporada de nieve podría extenderse hasta octubre en centros de esquí del país

La temporada de nieve podría prolongarse hasta octubre en algunos centros de esquí argentinos, favorecida por las acumulaciones del invierno y la posibilidad de nuevas precipitaciones durante septiembre.

El escenario fue relevado por El Diario, que señaló que distintos complejos todavía cuentan con reservas suficientes para sostener la actividad, aunque la extensión dependerá tanto del clima como de cuestiones operativas.

En Caviahue, Neuquén, hay cerca de un metro de nieve en la base y entre uno y 2,5 metros en los sectores superiores. El centro garantiza operaciones hasta el 30 de septiembre y, si las condiciones acompañan, analiza extenderlas hasta el fin de semana del 12 de octubre.

En Mendoza, El Azufre también mantiene una importante acumulación y considera prolongar su temporada. Allí, sin embargo, la decisión dependerá no solo de la nieve sino también de la disponibilidad del helicóptero utilizado para otras actividades que comienzan en octubre.