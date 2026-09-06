Árboles para veredas en Salta: cuáles recomienda una paisajista y cuáles conviene evitar

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La paisajista y restauradora ecológica Nora Di Salvo recomendó priorizar árboles nativos de porte bajo para las veredas de la ciudad, especialmente en sectores donde el espacio es reducido y existe una fuerte presencia de cemento y asfalto.

En su columna de Qué Domingo por Aries, señaló que antes de elegir una especie es necesario considerar el ancho de la vereda y las características del entorno. Entre las alternativas nativas mencionó el mato, la pata de vaca y el lapachillo amarillo.

Di Salvo destacó particularmente al mato, un árbol que no suele superar los tres o tres metros y medio, mantiene follaje durante todo el año y produce un fruto violáceo y dulce.

En cambio, desaconsejó utilizar churqui y tusca en veredas muy transitadas por la presencia de espinas, aunque aclaró que pueden funcionar en plazas o espacios más amplios. También cuestionó el uso del ficus por su gran desarrollo y recordó que no se trata de una especie nativa.

La especialista explicó que los árboles nativos ofrecen además ventajas ambientales: alimentan a la fauna local, requieren menos cuidados, generan sombra y humedad y favorecen la absorción y conservación del agua en el suelo.