Novena del Milagro 2026: horarios de misas y celebraciones desde este domingo

La Novena del Milagro 2026 comienza este domingo 6 de septiembre en la Catedral Basílica de Salta, con un amplio cronograma de misas y celebraciones que se extenderá hasta el sábado 12.

Durante la Novena habrá momentos específicos de oración a las 6:30 y 15:30, mientras que las misas con Novena están previstas para las 11, 17, 20:30 y 22 horas.

Además, se celebrarán misas sin Novena a las 7, 8, 9, 10, 12:30 y 19 horas, por lo que la Catedral tendrá actividad religiosa prácticamente durante toda la jornada.

El lema elegido para este año es “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”.

La Novena se extenderá hasta el sábado 12 de septiembre. El domingo 13 comenzará el Triduo, el lunes 14 será la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y el martes 15 se celebrará la solemnidad del Señor del Milagro y la tradicional procesión.