Ventas pyme: cayó el consumo y el 60% de los comerciantes dice que no es momento de invertir

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a retroceder en agosto, en un escenario marcado por el deterioro del poder adquisitivo, el peso de las tarifas y el endeudamiento de los hogares.

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró una caída del 0,2% interanual en términos reales, mientras que frente a julio el descenso fue más pronunciado: 2,7%. Con ese resultado, las ventas acumulan una contracción del 2,4% en lo que va de 2026.

El diagnóstico de los propios comerciantes también refleja el deterioro. El 46,5% aseguró que su negocio empeoró respecto del mismo período del año pasado, dos puntos más que en julio. Otro 47,4% dijo mantenerse sin cambios y apenas el 6,1% registró una mejora.

La cautela también alcanza a las inversiones. El 57,9% de los empresarios consultados considera que no es momento de invertir, mientras solo el 13,5% manifestó intención de hacerlo.

CAME atribuyó la debilidad del consumo a los aumentos de tarifas, el endeudamiento familiar y la pérdida de fuerza de los ingresos disponibles. Las compras se concentraron principalmente en productos indispensables, mientras bienes durables y artículos de mayor valor continuaron postergados.

Por rubros, la mayor caída interanual se registró en bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), seguida por alimentos y bebidas (-2,5%) y farmacias (-0,5%). En sentido contrario, perfumería creció 12,8% y textil e indumentaria avanzó 6,4%.

En medio de la retracción del comercio tradicional apareció un contraste: las ventas online de los negocios con local a la calle crecieron 17,6% interanual y 0,4% respecto de julio.