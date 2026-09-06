Central Norte–Almirante Brown: más de 300 policías y controles desde las 15:30

Central Norte recibirá este domingo a Almirante Brown desde las 17 en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la Primera Nacional, con un operativo de seguridad que contará con más de 300 efectivos policiales.

La Policía desplegará personal de unidades especiales y de áreas operativas e investigativas en el estadio y sus alrededores. Las puertas para el público se habilitarán a las 15:30, por lo que se recomendó concurrir con anticipación.

Para ingresar habrá filtros de control y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, será obligatorio presentar DNI y ticket de entrada en formato físico.

Por la puerta 12 ingresarán dirigentes y jugadores locales, la terna arbitral, prensa y autoridades.