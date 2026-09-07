La Iglesia busca voluntarios para la visita de León XIV: requisitos y cómo será la selección

La Conferencia Episcopal Argentina abrió la preinscripción de voluntarios para colaborar durante la Visita Apostólica del Papa León XIV, prevista en el país del 8 al 11 de noviembre de 2026.

La convocatoria está destinada exclusivamente a argentinos o personas con residencia en el país, que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. Los interesados podrán poner a disposición su tiempo y capacidades para asistir a los peregrinos y colaborar con las distintas tareas que demande la organización.

La Iglesia aclaró que completar la preinscripción no garantiza automáticamente un lugar como voluntario. La selección y asignación de funciones dependerá de las necesidades organizativas, el perfil de cada postulante y su disponibilidad.

Además, quienes resulten convocados deberán participar obligatoriamente de instancias de formación, mientras que algunas tareas podrían requerir disponibilidad durante los días previos a la llegada del Pontífice.

https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios/preinscripcion