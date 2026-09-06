Construcciones en laderas de Salta: un geólogo alerta por el impacto de lluvias y sismos

El geólogo Felipe Rivelli, profesor jubilado de la UNSa, advirtió sobre las consecuencias de modificar las laderas de los cerros ubicados al este de la ciudad de Salta y señaló que las intervenciones pueden volverse especialmente peligrosas frente a lluvias intensas o movimientos sísmicos.

En Qué Domingo por Aries, explicó que uno de los principales problemas aparece cuando se altera el perfil natural de una serranía. “Lo peor que se le puede hacer a cualquier cerro es quitarle su perfil original. Cuando se lo corta, tarde o temprano reacciona de alguna manera”, afirmó.

Según detalló, la eliminación de la cobertura vegetal también influye porque reduce la capacidad del terreno para amortiguar y demorar los efectos de una lluvia fuerte. Determinados materiales, al saturarse de agua, pueden perder resistencia. “Es como caminar arriba de un piso enjabonado”, graficó.

Rivelli sumó además la condición sísmica de Salta como otro factor que debe ser considerado al intervenir una pendiente. “No sigan desestabilizando la ladera. Salta es sísmica”, advirtió.