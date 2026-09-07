Feria del Milagro 2026: funcionará del 11 al 15 de septiembre en el parque San Martín

La Feria del Milagro 2026 funcionará del 11 al 15 de septiembre, de 10 a 22 horas, en el parque San Martín, donde se instalarán puestos de distintos rubros y se desplegará un operativo especial durante los días centrales de la celebración.

Como paso previo, este lunes a las 10 se realizará en el SUM de la Escuela de Emprendedores el sorteo para definir la ubicación de cada puestero. Solo podrán ingresar los titulares, quienes deberán presentarse con DNI.

Durante la feria habrá puestos de artesanías, indumentaria, calzado, juguetes, productos regionales, pastelería, accesorios, marroquinería, bijouterie, librería y artículos para mascotas, entre otros.

El predio contará además con pantallas gigantes para seguir la llegada de peregrinos, la procesión y el Pacto de Fidelidad. También se prevé cobertura sanitaria con Cruz Roja y SAMEC, presencia de enfermeros, patrullajes de Protección Ciudadana, refuerzo policial, baños químicos, iluminación, limpieza e inspectores municipales.

La Municipalidad anticipó que el parque deberá quedar despejado y limpio el 15 de septiembre, una vez finalizada la celebración religiosa.