Malvinas: la Asamblea isleña respondió a Milei y reivindicó la autodeterminación

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió a las declaraciones de Javier Milei y sostuvo que el futuro político del archipiélago debe ser definido por quienes viven allí.

En un comunicado recogido por Noticias Argentinas, los representantes isleños afirmaron que las Malvinas son un “Territorio Británico de Ultramar autogobernado” y remarcaron: “Nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”.

El documento volvió a utilizar como argumento el referéndum realizado hace más de una década, en el que, con una participación del 92%, el 99,8% votó a favor de mantener el actual estatus político vinculado al Reino Unido.

La Asamblea también aseguró que las declaraciones provenientes de gobiernos argentinos “no son nuevas” y sostuvo que cualquier intento de avanzar sobre la soberanía que reivindican será considerado una cuestión de seguridad nacional.

El comunicado destacó además el respaldo político recibido desde Londres, aunque no hizo referencias a las recientes sanciones argentinas contra empresas vinculadas a la actividad petrolera ni al proyecto hidrocarburífero Sea Lion.