León XIV en Argentina: la Santa Sede anunciará en septiembre las ciudades que visitará

La Santa Sede prevé anunciar durante septiembre el itinerario definitivo y los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, luego de que una delegación vaticana recorriera el país como parte de los preparativos del viaje apostólico.

La Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno nacional comunicaron este sábado que representantes de la Secretaría de Estado de la Santa Sede visitaron durante los últimos días Uruguay, Argentina y Perú para avanzar en la coordinación de la gira.

Las reuniones permitieron trabajar sobre distintos aspectos de la visita y sumar a la organización al Estado, la Iglesia, gobiernos provinciales, municipios y otras instituciones involucradas.

El comunicado aclara que el trabajo continuará sobre la base del proyecto presentado y que todavía deben incorporarse aportes antes de completar su evaluación. Por eso, las ciudades, fechas y actividades definitivas aún no fueron oficializadas.

La confirmación formal llegará mediante una comunicación de la Santa Sede prevista para septiembre, que dará a conocer el recorrido definitivo del pontífice por la Argentina.