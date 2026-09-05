Yerbateros protestaron durante la visita de Milei y reclamaron precios mínimos para el sector

Productores yerbateros de Misiones realizaron un tractorazo en San Vicente durante la visita del presidente Javier Milei y reclamaron medidas urgentes para sostener la actividad.

Según informó Noticias Argentinas, los manifestantes denunciaron que los precios de la hoja verde y la yerba canchada se encuentran por debajo de los costos de producción y advirtieron sobre el riesgo para miles de pequeños y medianos establecimientos.

Durante la protesta entregaron un petitorio dirigido a Milei en el que solicitaron precios mínimos obligatorios, mayor control sobre la cadena productiva, créditos accesibles y una mesa de diálogo con el sector. También pidieron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate recupere herramientas de regulación.

Los productores señalaron además que la crisis se profundizó por la caída del consumo, el aumento de los insumos y la falta de actualización de los valores de referencia. Milei no mantuvo un encuentro con los manifestantes durante su paso por la provincia.