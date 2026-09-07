Banco Nación lanza créditos UVA de hasta $100 millones para comprar autos

El Banco Nación puso en marcha desde este lunes 7 de septiembre una nueva modalidad de créditos ajustados por UVA para financiar la compra de vehículos nuevos y usados, con montos de hasta $100 millones por persona.

La línea permite cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, no exige prenda y está destinada a automóviles, pick ups y utilitarios, tanto 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad.

Los préstamos tendrán plazos de entre 12 y 60 meses y podrán gestionarse directamente en más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta adheridos, mediante un trámite online y con la sola presentación del DNI.

Para quienes cobran sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la tasa será de UVA + 19% nominal anual. Para el resto de los clientes, será de UVA + 25%.

La principal diferencia respecto de un crédito tradicional es que tanto el capital como las cuotas se actualizan según la evolución de la UVA, por lo que el monto mensual puede modificarse a lo largo del préstamo.

Como mecanismo de protección, la nueva modalidad incorpora una prima adicional de un punto porcentual anual que habilita la posibilidad de aplicar un tope a la cuota vinculado con la evolución de los salarios, a través del Coeficiente de Variación Salarial.

El Banco Nación informó que la afectación máxima será de hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante.

A modo de ejemplo, para un crédito de $10 millones a 60 meses, la cuota inicial estimada en UVA será de $292.656 para clientes que perciben haberes en el banco y de $343.333 para el resto. En la modalidad tradicional a tasa fija, las cuotas iniciales serían de $424.330 y $508.664, respectivamente.

El banco mantiene además la alternativa de financiamiento tradicional en pesos, con tasa fija y plazos de hasta 72 meses, por lo que los clientes podrán elegir entre una cuota inicial más baja ajustada por UVA o una cuota fija en pesos.

La nueva línea amplía así las opciones de financiamiento disponibles para la compra de vehículos, aunque quienes opten por la modalidad UVA deberán considerar especialmente que la deuda y las cuotas evolucionarán junto con el índice de actualización.