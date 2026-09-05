Malvinas: SLB confirmó que no prestará servicios petroleros en las islas

La compañía SLB, considerada la mayor firma mundial de servicios petroleros, confirmó que no participará en actividades ni prestará servicios para proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus aguas circundantes.

La decisión se conoció después de que el Gobierno nacional endureciera las sanciones contra empresas que operen en el archipiélago sin autorización argentina. Noticias Argentinas consignó que la empresa fundamentó su postura en el Decreto 868/26.

SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, aseguró que no participa ni prevé participar en licitaciones vinculadas a proyectos hidrocarburíferos en Malvinas y ratificó que cumplirá con la normativa vigente en Argentina.

El nuevo esquema obliga a las empresas a presentar declaraciones juradas de cumplimiento para acceder a beneficios como el RIGI, permisos y concesiones. En paralelo, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas a la exploración petrolera en las islas.