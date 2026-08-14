Editorial Cara a Cara: “Milei solo vino para destruir”

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Con la reunión de esta mañana, este, entre un expresidente, el famoso Macri, y una señora que, hasta hace dos años y pico atrás, estaba amasando, seguramente hasta ahora haciendo las tortas para vender en el barrio. Estoy hablando de la señora Karina Milei, ¿no?

Sorpresivamente, ya maneja prácticamente el país. ¿Por qué? Porque se habrá convencido de que al hermano ya no hay con qué darle, y cada vez que hace una cosa la hace peor que la anterior. O sea, el tipo ya no tiene con quién pelearse: se peleó con todo el mundo.

No es nada creíble, pero yo creo que van a ir en cana los tres, o sea, Karina, Milei, Caputo, y lo van a llevar de colado a Sturzenegger, porque es el que está armando todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Porque vinieron para desarmar.

Pero esto no es nuevo, porque en un reportaje que le hicieron para la televisión, creo que fue japonesa, dijo que él era el topo, que iba al Gobierno para destruirlo. Nunca habló de construcción, nunca habló de construcción.

Yo nunca lo escuché hablar de construcción de una fábrica, de construcción de una escuela, de construcción de un barrio, de construcción de una ruta. Es más, yo decía el otro día en la radio, y a alguien le resultó simpático, que no sabe lo que es una tijera: nunca cortó una cinta. O sea, lleva casi tres años de gobierno y nunca cortó una cinta de la inauguración de algo que haya hecho.

Debe ser muy triste realmente eso, ¿no?

Y tanto Milei como Caputo son dos timberos, ahora ya internacionales, porque, cuidado, están manejando la timba de un país.

Yo no entiendo tampoco un poco a la oposición, pero, sobre todo, a la Justicia. Usted sabe que la Justicia Federal es una justicia que tenemos instalada en cada una de las provincias argentinas y tienen la posibilidad de actuar sobre cualquier acto que vean, este, o que escuchen. Causas de honor, causas que, bueno, que se sabe que alguien dijo algo y tiene la obligación, si le parece raro, de investigarla, ¿no?

¿Qué salió diciendo el otro día el vocero, el nuevo vocero, el que lo reemplaza a Adorni? ¿Qué salió diciendo? Que tenían la plata, no sé cuánta plata, guardada en un banco, y con la otra habían comprado bonos.

¿Qué plata era esa? La plata que usted, yo y todos nosotros pagamos en la nafta, cuando cargamos nafta, por supuesto, y que esa plata tiene que ir a un fondo específico. Así dice la ley.

Cuando la ley dice eso, tiene que llegar esa plata, va a una cuenta especial y con eso se tiene que invertir. ¿Dónde? Seguramente en Vialidad, en hacer obras.

Bueno, todas las obras del país se pararon. Separaron eso, separaron los subsidios, este, aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó todo.

Ahora, así cualquiera hace economía. Será la economía austríaca, no sé de quién es, no sé dónde la habrán aprendido, pero si vos no le pagás a nadie, siempre te va a sobrar guita, ¿no?

Ahora, esta gente malversa la plata. Eso es lo grave: malversa la plata. Si hay malversación de fondos en un Estado, es obligación de los fiscales poder tomar la noticia, aunque sea dada por un medio de comunicación, y actuar en consecuencia.

O sea, porque eso es defraudación al Estado. Y estos amigos que están gobernando hacen permanentemente defraudación al Estado.

O sea, las universidades dicen que les tienen que dar plata, no les dan la plata. Va a la Justicia, la Justicia dice: “Tienen que dar la plata a las universidades”. Sí, sí, dicen, y no se la dan.

Para la salud pasa prácticamente lo mismo. Y las rutas, ni siquiera se compadecen de la cantidad de muertos que hay en el país en base a las rutas que tenemos en la gran mayoría de las provincias argentinas.

Nosotros nos quejamos acá siempre sobre la Ruta 34, que es la ruta de la muerte, y seguimos.

Y los gobernadores, pobres gobernadores, van, insisten, y “ya les vamos a dar la plata”. Vienen unos camiones, qué sé yo, después no les pagan, se suspende la obra de nuevo. Se suspendió la obra de Jujuy.

La Ruta 9 da vergüenza. ¿Y dónde está la plata?

¿Dónde está la plata que nosotros ponemos? Está en otro lado. Dicen que la sacaron y la pusieron en el banco y en bonos del Tesoro Nacional. O sea, están especulando con la guita. Están especulando con la guita.

O sea, timbean hasta la guita propia. No es que solamente timbean con la guita extranjera, con los dólares, con esto, con arreglos, con los bancos. No, no, no. Con la que usted deposita todos los días cuando carga nafta, yo también, esa también la timbean.

Porque esa guita debería ir a parar a la ruta y, sin embargo, no va a parar a la ruta.

¿Y de qué es motivo eso? Eso es motivo de estar en contra de lo que dice la ley. Si está en contra de la ley, indudablemente tiene que tener una sanción.

No, nadie se anima a hacer nada. Ahora hay tres o cuatro denuncias presentadas porque, claro, ya es demasiado alevoso.

Salieron a reconocer ellos mismos que están poniendo la plata en lugares donde no corresponde.

Pero, claro, si uno se pone a pensar un poquito más, dice: “Ah, no, pero la guita la tienen guardada”. ¿Para qué la tienen guardada? Para prometérsela en la próxima campaña a los gobernadores.

¿Para qué? Bueno, che, vamos a hacer la ruta acá, vamos a hacer la ruta allá.

O sea, es todo un plan elaborado, es todo un plan elaborado que pasa de timberos, ¿sí?, a querer el poder. Porque el poder lo quieren. Por eso largan ya la reelección de Milei.

¿Y cómo van a conseguir la reelección de Milei? Con la colaboración de los señores, este, responsables de cada una de las provincias, o sea, con los gobernadores.

¿Y cómo los van a convencer a los gobernadores si ya les dijeron tantas mentiras durante tres años? Y, a lo mejor, les mientan una vez más. A lo mejor no les mientan. A lo mejor les dicen: “Le voy a dar tanta plata para que usted termine la Ruta 51”, en el caso de Salta, ¿no? La 9, la 34, este, y usted con eso ya va a ganar su propia elección.

O sea, utilizan la guita que nosotros pagamos con la nafta, se la entregan en algún acuerdo con los gobernadores. Me imagino, no hay otra explicación, pero deberían estar en cana.

Lo que pasa, y yo esto ya lo dije el año pasado, ¿no?, es que cuando están en funciones, a nadie meten en cana. El tema es el día que terminan las funciones. De ahí en adelante empieza a correr otra cosa a través de Comodoro Py.

Empieza a correr la Justicia, aunque parezca mentira, pero pueden gobernar a su antojo y a sus ganas. Y este Gobierno es lo que está haciendo.

Tenemos un Gobierno mentiroso por parte del Presidente y tenemos un Gobierno manejado por una señora que hacía tortas hasta hace tres años.

No tengo nada contra las personas que hacen tortas y que pueden tener una gran capacidad intelectual para manejar un Gobierno. Pero indudablemente a la señora Karina Milei no la conocía nadie. Tampoco usted le conoce la voz, nunca nadie la ha votado y, sin embargo, está manejando el país.

Hoy la reunión con Macri lo confirma, porque usted acuérdese que hasta el año pasado Macri comía milanesas con Milei. Pero, claro, ya no le cree.

Mire que para un mentiroso como Macri no creerle a Milei ya es lo máximo que nos puede pasar.

Dejamos el tema nacional, nos vamos al local. Ayer, un día importante para el justicialismo. El justicialismo viene a los tumbos hace bastante tiempo. Es más, en la última elección creo que no sacó ni un cargo.

Y, bueno, parece que la intervención, este, se puso realmente en su lugar. La puso a trabajar José Luis Napoleón Gambetta, a quien nombró la Justicia, y le dijo: “Señor, tiene que reorganizar el partido”.

Esto no sé cuánto hace, dos meses, tres meses. Reorganizó el partido y anoche asumió un nuevo presidente del Partido Justicialista, el doctor Julio Argentino Sanmillán.

Mucha gente en el acto. Un partido importante que, bueno, ojalá pueda renacer, porque partidos fuertes necesitamos y que, de alguna manera, se pueda cambiar una historia de una provincia donde no hay partidos políticos. Porque no hay partidos políticos.

O sea, quedaba vivo el justicialismo. Bueno, pasó lo que pasó. Interventor detrás de otro interventor, interventor.

Ahora, el interventor solucionó los problemas, llamó a elecciones y anoche asumieron las nuevas autoridades.

Hoy vamos a estar con el interventor. Vamos a estar con el doctor José Luis Napoleón para ver cómo consiguió esto.

Es un milagro dentro del justicialismo que no lo hayan volteado antes de que termine la intervención. O sea, de por sí es un éxito.

Ahora vamos a ver cómo le va al presidente. Hay buenas expectativas, parece.

Había bastante gente que no se arrimaba al partido y está dentro del partido.

Y después de esto que yo les comentaba del señor Milei.

El señor Milei tuvo las facultades, este, algunos dicen que están alteradas las facultades que tiene, pero, bueno, tiene facultades para pelearse con quien quiera. Los periodistas son todos ensobrados, le sacó la plata para los discapacitados. Bueno, hizo lo que quiso con el país.

Pero a nivel exterior tampoco dejó de pelearse con nadie, menos con Trump, del cual ya cada día Trump le da menos bolilla.

O sea, ya no lo invitó ni para la Independencia de Estados Unidos. O sea, ya hay datos que demuestran que el che pibe este ya no le está sirviendo.

Sí, fue, hizo algunos líos en algunos países. En el caso de Brasil, hizo un lío con Lula, se cortaron las relaciones con Brasil, una cosa nunca vista.

Y, bueno, sigue haciendo cosas que realmente van en contra de la ley.

Invitamos a un abogado, un abogado constitucionalista, el doctor Omar Carranza, un hombre de la universidad de nuestra provincia.

Vamos a estar hablando con él sobre estas situaciones en especial.”