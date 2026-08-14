“Si el juez protege al político, no es independiente”, Carranza sobre Milei y la Justicia

El abogado constitucionalista Omar Carranza puso al presidente Javier Milei en el centro de una discusión sobre el funcionamiento de la Justicia y advirtió sobre los riesgos que aparecen cuando la relación entre jueces y dirigentes políticos termina condicionando decisiones judiciales.

Durante una entrevista en el programa Cara a Cara, el análisis surgió a partir de las causas judiciales vinculadas al Gobierno nacional y derivó en una reflexión más profunda sobre la independencia del Poder Judicial.

Carranza sostuvo que el vínculo entre política y Justicia tiene antecedentes históricos y planteó una pregunta central: “¿Por qué yo, político, querría hacerme amigo del juez? ¿Para qué? ¿Para que me proteja de algo que estoy por hacer? Seguramente”.

Para el constitucionalista, el límite aparece cuando esa cercanía comienza a influir sobre las decisiones judiciales. “Si el juez se aviene a proteger esa conducta censurable de parte mía, y yo busco su amistad, busco su cercanía para que me proteja, me cuide, y si eventualmente tiene que tomar una decisión sea la más favorable a mi persona, evidentemente ese juez no es un juez independiente”, afirmó.

En ese marco, se mencionó causas vinculadas a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó los tiempos y las respuestas de la Justicia frente a distintos expedientes. El intercambio llevó a Carranza a insistir en la necesidad de consolidar una Justicia “independiente, capaz e idónea”, que actúe conforme al mandato constitucional y no por cercanía con el poder.

El eje de la discusión quedó así planteado más allá de un gobierno en particular: la independencia judicial se pone en riesgo cuando la cercanía entre magistrados y dirigentes políticos puede transformarse en protección o condicionamiento de las decisiones.