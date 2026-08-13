La plaza España ya empieza a lucir un entorno renovado

La Municipalidad se encuentra trabajando en la puesta en valor de uno de los espacios públicos más concurridos de la zona oeste, ubicado en cercanías al Templete a San Cayetano.
Salta13/08/2026

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El municipio continúa trabajando en la puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad con el fin de brindar lugares seguros y agradables para el esparcimiento y la recreación de los vecinos.

En esta oportunidad, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad lleva adelante tareas de mantenimiento y recuperación en la plaza España donde se realizaron trabajos de pintura (multicolor) en las escalinatas del lugar, renovando su aspecto y mejorando la imagen general de este tradicional espacio verde.

Similares acciones se desarrollaron en la cancha deportiva, donde los vecinos practican fútbol, vóley y básquet.

De esta manera, la Municipalidad continúa avanzando con acciones de mantenimiento y puesta en valor de plazas y espacios públicos promoviendo lugares de encuentro, recreación y actividad física para toda la comunidad.

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