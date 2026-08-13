La plaza España ya empieza a lucir un entorno renovado

El municipio continúa trabajando en la puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad con el fin de brindar lugares seguros y agradables para el esparcimiento y la recreación de los vecinos.

En esta oportunidad, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad lleva adelante tareas de mantenimiento y recuperación en la plaza España donde se realizaron trabajos de pintura (multicolor) en las escalinatas del lugar, renovando su aspecto y mejorando la imagen general de este tradicional espacio verde.

Similares acciones se desarrollaron en la cancha deportiva, donde los vecinos practican fútbol, vóley y básquet.

De esta manera, la Municipalidad continúa avanzando con acciones de mantenimiento y puesta en valor de plazas y espacios públicos promoviendo lugares de encuentro, recreación y actividad física para toda la comunidad.